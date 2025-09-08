Servicios Municipales realiza limpieza integral en Hernán Cortés tras tianguis dominical de las Vías

Desde la tarde del domingo y las primeras horas de este lunes 8 de septiembre, la Brigada al Rescate de la Ciudad intervino el camellón central de la avenida Hernán Cortés para garantizar espacios limpios y ordenados para la ciudadanía.

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Capital desplegó cuadrillas de la Brigada al Rescate de la Ciudad en la avenida Hernán Cortés, donde se llevó a cabo una limpieza integral a lo largo del camellón central.

Estas labores se realizaron de manera inmediata, tras la actividad del tradicional tianguis de Las Vías, que cada domingo congrega a miles de potosinas y potosinos. Con ello, se asegura que este espacio de uso comunitario permanezca en condiciones dignas para la convivencia ciudadana.

Con acciones como estas, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de mantener entornos urbanos seguros, limpios y ordenados, que favorezcan el desarrollo de actividades comerciales y recreativas en beneficio de toda la población.