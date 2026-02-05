5.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Sensibiliza Gobierno de la Capital a nuevas generaciones para el cuidado del agua potable

By Redacción
viernes, febrero 6, 2026

  • Personal de la Dirección de Agua Municipal imparte charlas en primarias y preparatoria.
  • También participó en el Consejo Técnico del Jardín de Niños “La Casita” con temas como la Huella Hídrica y el cambio climático.

La Dirección Capitalina de Agua, Alcantarillado y Saneamiento se sumó a la conmemoración del Día de la Educación Ambiental con una serie de conferencias y charlas para concientizar a las nuevas generaciones en temas relacionados con la ecología y por supuesto, el uso consciente del agua.

De ahí que personal del área de Educación, Capacitación y Cultura del Agua de la citada dependencia impartió los temas de la “Huella Hídrica”, no sólo a niñas y niños de educación básica, sino también a jóvenes de nivel bachillerato.

Entre las visitas a planteles educativos sobresalen la que se realizó en la primaria “Benito Juárez” que se ubica en la comunidad de “La Maroma”, así como la que se llevó a la preparatoria “Mariano Jiménez” en Escalerillas, donde sus alumnas y alumnos participaron y conocieron más acerca de la importancia del uso y cuidado del agua potable.

Asimismo, se participó en el Consejo Técnico en el Jardín de Niños “La Casita”, donde también se compartió el tema: “Historia de los plásticos y su contribución al cambio climático”, además del impacto del volumen total de agua que directa e indirectamente es utilizada para producir bienes y servicios, además para consumo de cada persona.

Para concluir, la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno de la Capital dio a conocer que estos recorridos continuarán a petición de las mismas instituciones interesadas, por lo que pueden solicitar estas conferencias y charlas en el teléfono: 4447-388973, así como en la siguiente liga: https://www.facebook.com/AguaMpalSLP

