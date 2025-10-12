Secretario de Seguridad de la Capital, Juan Antonio Villa, presenta resultados positivos en materia de seguridad

● Con la estrategia de seguridad iniciada en 2021, se logró disminuir 10 puntos porcentual la percepción de inseguridad. Además, la Policía de la Capital ha fortalecido su equipamiento con nuevas patrullas y tecnología en videovigilancia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, presentó el informe de resultados 2025, en el que destacó los avances en materia de fortalecimiento institucional, prevención del delito y generación de entornos seguros en las colonias de la Capital.

Entre los resultados más relevantes, se informó que con la estrategia de seguridad iniciada en 2021, se logró disminuir caso 10 puntos porcentual la percepción de inseguridad en la ciudad. Asimismo, en abril de 2025 se alcanzó el número más bajo de homicidios dolosos en ocho años, reflejo del trabajo constante en materia de seguridad pública.

En el ámbito operativo, Villa Gutiérrez habló de la entrega de 53 nuevas patrullas y del fortalecimiento al sistema de videovigilancia con la instalación de cámaras las nuevas patrullas, alcanzando cerca de 400 puntos de monitoreo que permiten dar seguimiento en tiempo real a situaciones de riesgo.

El Comisario Villa Gutiérrez destacó también el impulso al nuevo Reglamento de Tránsito, documento que se construye de la mano de la ciudadanía, promoviendo una movilidad inclusiva y el respeto a la pirámide de movilidad. También destacó la política pública “Defensores Digitales”, dirigida a niñas, niños y adolescentes, enfocada en el uso responsable y seguro de la tecnología.

Resaltó el trabajo de Justicia Municipal con 2,315 personas sancionadas con trabajos comunitarios, lo que representa un 38% del total de infractores atendidos durante el año, asi como la atención a 40 casos de mediación comunitaria.

Finalmente, habló sobre las acciones implementadas para promover la proximidad social, con la segunda edición del programa “Verano en tu colonia” y el “ABC de la seguridad en tu comunidad” realizados en colonias con altos índices de violencia familiar y de género, contribuyendo al fortalecimiento de los valores comunitarios.