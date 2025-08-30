Alcalde Enrique Galindo se reúne con la Autoridad Educativa Federal ybsun tiyulat Francisco Luciano Concheiro Bórquez, para coordinar esfuerzos en favor de la educación

En una reunión de trabajo encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Municipal de San Luis Capital presentó ante Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, diversas acciones municipales relacionadas con salud, cultura, deporte y otros ámbitos que inciden en la educación.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal y su gabinete compartieron experiencias y estrategias locales que impactan positivamente en el entorno escolar y comunitario. El diálogo con las autoridades educativas federales fue calificado como muy positivo por ambas partes.

El Acalde Galindo destacó que se continuará con el fortalecimiento de estos lazos institucionales, con el objetivo de que San Luis Capital contribuya activamente al mejoramiento de la educación en todo el país.