Se restablece el suministro desde “El Realito”

El suministro se restablecerá en las próximas 24 a 48 horas, aproximadamente.

SLP.- Luego de cinco días sin servicio, este domingo se restableció el envío de agua desde el sistema “El Realito” hacia los tanques de almacenamiento, por lo que el suministro proveniente de esta fuente se normalizará gradualmente en las próximas 24 a 48 horas.

Interapas mantendrá el monitoreo permanente de la calidad del agua que se distribuye desde esta fuente hacia la zona sur y oriente de la zona metropolitana.

Para cualquier reporte o solicitud, Interapas pone a disposición el teléfono de Acuatel 444 123 64 00, así como sus redes sociales oficiales.