Se publica listado de los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Cultura

- El nuevo Consejo Ciudadano de Cultura, de acuerdo al Reglamento de Cultura y Derechos Culturales, deberá tomar protesta durante el mes de octubre y tendrá una vigencia de tres años.
- Las y los nuevos consejeros son especialistas en disciplinas del arte, como la gestión cultural, preservación del patrimonio, literatura y letras, la promotoría cultural, artes escénicas, entre otras.
El Gobierno de la Capital a través de la Dirección de Cultura Municipal anuncia la publicación de los nuevos miembros del Consejo Ciudadano de Cultura, quienes asumirán este cargo honorario a partir de su toma de protesta programada para el mes de octubre.
El Consejo Ciudadano de Cultura es un órgano mixto de participación ciudadana, colegiado y desconcentrado, auxiliar, consultivo y de cogestión, que tiene por objeto coadyuvar en la definición de la política cultural local y en la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo Cultural.
De acuerdo a la convocatoria emitida el 6 de junio de 2025, en cuanto a su proceso de selección y evaluación; realizada en una primera etapa por el Gabinete Temático de Transversalización Cultural, y en una segunda por los regidores integrantes de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, eligieron los perfiles de mujeres y hombres destacados en la gestión cultural, artes escénicas, literatura, patrimonio cultural, inclusión y turismo cultural, entre otras.
De esta forma estos son los y las nuevas consejeras de cultura elegidos:
TITULARES:
* Agustín Martínez Olvera
* José Antonio Meave Rodríguez
* Constance Mary Jone Islas
* Adriana Corral Bustos
* José Eduardo Briones Rivera
* Marissa González Duque
* Ma. Guadalupe del Carmen López Wongñis
* Laura Gabriela Rojas del Toro
* Alejandro Galindo Medina
SUPLENTES:
* Ramón Moreno Carlos
* Hugo Eduardo Hernández García
* Sara Monserrat Guerrero González y Jiménez
* Brenda Dennis González Salas
* Juan José Campos Loredo
* Claudia Helena Agundis Aguilera
* Zoila del Carmen Patrón Cantú
* Raquel Soto Diez Marina
* Luis Fernando González Alonso.