Se publica listado de los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Cultura

El nuevo Consejo Ciudadano de Cultura, de acuerdo al Reglamento de Cultura y Derechos Culturales, deberá tomar protesta durante el mes de octubre y tendrá una vigencia de tres años.

Las y los nuevos consejeros son especialistas en disciplinas del arte, como la gestión cultural, preservación del patrimonio, literatura y letras, la promotoría cultural, artes escénicas, entre otras.

El Gobierno de la Capital a través de la Dirección de Cultura Municipal anuncia la publicación de los nuevos miembros del Consejo Ciudadano de Cultura, quienes asumirán este cargo honorario a partir de su toma de protesta programada para el mes de octubre.

El Consejo Ciudadano de Cultura es un órgano mixto de participación ciudadana, colegiado y desconcentrado, auxiliar, consultivo y de cogestión, que tiene por objeto coadyuvar en la definición de la política cultural local y en la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo Cultural.

De acuerdo a la convocatoria emitida el 6 de junio de 2025, en cuanto a su proceso de selección y evaluación; realizada en una primera etapa por el Gabinete Temático de Transversalización Cultural, y en una segunda por los regidores integrantes de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, eligieron los perfiles de mujeres y hombres destacados en la gestión cultural, artes escénicas, literatura, patrimonio cultural, inclusión y turismo cultural, entre otras.

De esta forma estos son los y las nuevas consejeras de cultura elegidos:

TITULARES:

* Agustín Martínez Olvera

* José Antonio Meave Rodríguez

* Constance Mary Jone Islas

* Adriana Corral Bustos

* José Eduardo Briones Rivera

* Marissa González Duque

* Ma. Guadalupe del Carmen López Wongñis

* Laura Gabriela Rojas del Toro

* Alejandro Galindo Medina

SUPLENTES:

* Ramón Moreno Carlos

* Hugo Eduardo Hernández García

* Sara Monserrat Guerrero González y Jiménez

* Brenda Dennis González Salas

* Juan José Campos Loredo

* Claudia Helena Agundis Aguilera

* Zoila del Carmen Patrón Cantú

* Raquel Soto Diez Marina

* Luis Fernando González Alonso.