AYUNTAMIENTO

Se exhorta a la ciudadanía a unirse a la Colecta Municipal de Útiles Escolares

jueves, agosto 7, 2025

  • Este esfuerzo es encabezado por el Consejo de la Juventud de la Capital potosina.
  • Los donativos en especie se pueden entregar en el Centro de Desarrollo Comunitario “Progreso”.

El Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud de la Capital potosina dio a conocer que desde inicio de esta semana comenzó la Colecta de Útiles Escolares, a fin de atender solicitudes de grupos de atención prioritaria y de esta manera, apoyarles en sus estudios.

Integrantes de este órgano ciudadano que representa a las juventudes de San Luis coincidieron en la relevancia de que niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan, reciban donativos en especie de parte de la sociedad civil.

De ahí que hicieron un exhorto a la población en general para que donen cuadernos, plumas, lápices, colores, juegos de geometría, borradores, sacapuntas y otros utensilios educativos que puedan servir para este nuevo ciclo escolar.

El también conocido como Consejo Municipal de la Juventud dio a conocer que el punto de acopio es el Centro de Desarrollo Comunitario “Progreso”, que se localiza en avenida Salk 1155, en un horario de las 8 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el 20 de agosto.

Juventudes que forman parte del referido organismo ciudadano reiteraron el exhorto a las potosinas y potosinos para que se unan a esta colecta a fin de que ningún estudiante se quede sin las herramientas para aprender. Para más información, las personas interesadas se pueden comunicar vía WhatsApp al 4447-155030.

 

 

 

