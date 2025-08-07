Se exhorta a la ciudadanía a unirse a la Colecta Municipal de Útiles Escolares

Este esfuerzo es encabezado por el Consejo de la Juventud de la Capital potosina.

Los donativos en especie se pueden entregar en el Centro de Desarrollo Comunitario “Progreso”.

El Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud de la Capital potosina dio a conocer que desde inicio de esta semana comenzó la Colecta de Útiles Escolares, a fin de atender solicitudes de grupos de atención prioritaria y de esta manera, apoyarles en sus estudios.

Integrantes de este órgano ciudadano que representa a las juventudes de San Luis coincidieron en la relevancia de que niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan, reciban donativos en especie de parte de la sociedad civil.

De ahí que hicieron un exhorto a la población en general para que donen cuadernos, plumas, lápices, colores, juegos de geometría, borradores, sacapuntas y otros utensilios educativos que puedan servir para este nuevo ciclo escolar.

El también conocido como Consejo Municipal de la Juventud dio a conocer que el punto de acopio es el Centro de Desarrollo Comunitario “Progreso”, que se localiza en avenida Salk 1155, en un horario de las 8 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el 20 de agosto.

Juventudes que forman parte del referido organismo ciudadano reiteraron el exhorto a las potosinas y potosinos para que se unan a esta colecta a fin de que ningún estudiante se quede sin las herramientas para aprender. Para más información, las personas interesadas se pueden comunicar vía WhatsApp al 4447-155030.