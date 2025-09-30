San Luis Potosí se prepara para la modernidad y la proyección mundial en 2026: Enrique Galindo

Durante su Primer Informe de Gobierno, el Alcalde anunció proyectos estratégicos como el paso a desnivel en El Saucito, el primer Centro de Inteligencia Urbana del país y la oportunidad histórica de que la Capital potosina participe activamente en el Mundial de Futbol del próximo año.

En su Primer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que después de cuatro intentos, la concreción de la obra del paso a desnivel en El Saucito está más cerca que nunca para que se haga realidad, que será un esfuerzo conjunto con el Gobierno Estatal de Ricardo Gallardo Cardona y con una importante inversión de la administración municipal, que traerá modernidad y actualización a la infraestructura de la ciudad.

Galindo Ceballos subrayó que San Luis Potosí no puede dejar pasar la oportunidad que representa la Copa Mundial de 2026, la fiesta más grande del fútbol; recordó que la Capital potosina cuenta con ubicación estratégica entre las tres sedes principales del torneo en México —Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México—, además de infraestructura carretera y hotelera de calidad, instalaciones deportivas de primer nivel. Con ello, se buscará atraer a alguna selección mundialista para su preparación o temporada previa al certamen.

El Alcalde destacó que San Luis Potosí será protagonista de esta época mundialista, con seis partidos garantizados en transmisión pública, incluida la gran final del torneo, con pantalla en la ciudad, dijo: San Luis Capital está lista para mostrarse al mundo y capitalizar este momento histórico en beneficio de su desarrollo económico, turístico y social.

El Alcalde Enrique Galindo anunció la creación del primer Centro de Inteligencia Urbana en México, un proyecto innovador que permitirá concentrar en un solo punto las decisiones estratégicas de la ciudad, apoyadas en alta tecnología, monitoreo permanente y capacidad de respuesta inmediata. Con esto San Luis Potosí se convertirá en referente nacional en gestión urbana inteligente.