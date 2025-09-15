21.2 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

San Luis Potosí refuerza limpieza y mantenimiento en el Centro Histórico

By Redacción
lunes, septiembre 15, 2025

  • El Gobierno Municipal realiza acciones para preservar la imagen urbana y proteger espacios emblemáticos de la ciudad, como la fuente de las Musas.

El Gobierno Municipal de la Capital continúa reforzando las acciones de conservación y mantenimiento en el Centro Histórico, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades de esta zona emblemática de la ciudad.

Por instrucciones del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, personal de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico llevó a cabo labores de eliminación de pintas en mobiliario urbano ubicado en calles como Independencia, Francisco I. Madero y Melchor Ocampo, con el propósito de preservar la imagen urbana y ofrecer espacios dignos tanto para los habitantes como para los visitantes de esta área histórica.

Asimismo, se elaboró y colocó una tapa de registro en la fuente de las Musas, acción que contribuye a su protección y garantiza su adecuado funcionamiento, beneficiando a quienes transitan este punto de referencia del Centro Histórico.

Con estas acciones, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural, asegurando que el Centro Histórico continúe siendo un espacio de orgullo e identidad para las familias potosinas.

