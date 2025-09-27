24.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

San Luis Potosí fortalece la participación ciudadana con Comités Comunitarios de Obra y Acción

sábado, septiembre 27, 2025

  • Vecinas y vecinos supervisan directamente la construcción de la red de agua potable en Privada Xicoténcatl.
  • Asimismo se integraron Comités para la implementación del programa Por Buen Camino para la mejora de vialidades en Satélite, Progreso y Central-Capricornio.

Con el firme compromiso de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos impulsa la conformación de Comités Comunitarios de Obra y Acción en la Privada Xicoténcatl, como parte del proyecto de construcción de la red de agua potable en esta zona.

Estos comités, integrados por habitantes de la comunidad, tienen como objetivo acompañar, supervisar y dar seguimiento a las acciones que mejoran la infraestructura urbana, asegurando que cada obra responda a las necesidades reales de la población y se ejecute con eficiencia y honestidad.

Asimismo, se conformaron Comités que acompañan el programa municipal de rehabilitación vial Por Buen Camino, que ha iniciado el bacheo en las colonias Satélite, Progreso y Central-Capricornio, atendiendo reportes ciudadanos y priorizando las vialidades con mayor flujo y deterioro.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma así  que en San Luis Potosí, cada obra se construye con la voz de la gente y que la participación ciudadana no es un complemento, es el corazón del modelo de gobierno.

Con estas acciones, el Ayuntamiento continúa fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía e instituciones, construyendo juntos una ciudad más transparente, funcional y humana.

