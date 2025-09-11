San Luis Potosí consolida liderazgo ambiental con la Town Hall COP 2025

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este ejercicio permitirá tomar decisiones con base en la voz ciudadana para enfrentar el cambio climático.

El documento es resultado de foros con la participación de sociedad civil, jóvenes, niños, académicos y la iniciativa privada, y será presentado en la reunión mundial de ICLEI en Belém, Brasil. San Luis Potosí capital fue el municipio de Latinoamérica con la mayor participación en estos foros.

San Luis Potosí se colocó en el centro del debate climático al clausurar la primera Town Hall COP 2025, realizada en coordinación con ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. El evento, encabezado por el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, reunió a autoridades, empresarios, académicos y ciudadanía en el patio del Centro Cultural Palacio Municipal, consolidando un ejercicio inédito de consulta y colaboración.

Durante el proceso se desarrollaron tres foros temáticos que integraron más de 769 aportaciones ciudadanas. Entre las principales preocupaciones destacan la escasez y contaminación del agua, los efectos del calor extremo en la salud, el manejo de residuos y la pérdida de áreas verdes. Estas inquietudes se tradujeron en propuestas concretas como la captación de agua pluvial, el fomento a energías renovables, la reforestación y la generación de empleos verdes.

En su mensaje, el alcalde Enrique Galindo enfatizó que “San Luis capital es un reflejo del cambio climático: hace dos años vivimos la peor crisis hídrica y hoy enfrentamos lluvias atípicas e intensas”. Señaló que este ejercicio permitirá diseñar políticas públicas basadas no solo en la visión de la autoridad, sino en la de niños, jóvenes y adultos que expresaron su preocupación por la desaparición de áreas verdes, el agua y el futuro del campo.

Galindo Ceballos entregó los resultados al maestro Edgar Villaseñor Franco, secretario regional de ICLEI, quien reconoció a San Luis Potosí como pionero en metodologías de consulta ciudadana con estándares internacionales. Destacó que la capital potosina fue el municipio de toda Latinoamérica que logró la mayor participación ciudadana en estos foros, lo que la coloca como ejemplo en la región.

Con la Town Hall COP, San Luis Potosí se perfila como referente nacional en gobernanza climática local. Los insumos serán presentados en la próxima COP30 en Brasil, lo que permitirá que la voz de la ciudadanía potosina trascienda a nivel internacional y contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de acción por el clima y ciudades sostenibles.