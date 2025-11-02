21.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

San Luis Potosí celebra su 433 Aniversario con un magno programa cultural

By Redacción
83
domingo, noviembre 2, 2025

  • San Luis Potosí celebrará su 433 aniversario con una semana de eventos culturales. Las festividades incluyen una Sesión Solemne de Cabildo el 3 de noviembre y culminarán el 8 de noviembre con un concierto gratuito en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, que contará con la Banda Sinfónica, el Coro y el Mariachi de la Secretaría de Marina, junto a la cantante Aída Cuevas.

Durante esta semana, la Capital potosina se engalanará con diversas actividades para conmemorar el 433 Aniversario de la fundación de la ciudad. El Director de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Martín Juárez Córdova, invita a residentes y visitantes a unirse a las festividades de este importante acontecimiento.

Como parte de la celebración del 433 aniversario de la ciudad, el 3 de noviembre se llevará a cabo la tradicional Sesión Solemne de Cabildo, un evento protocolario que rememora la historia y el legado de San Luis Potosí.

El broche de oro de las festividades será el 8 de noviembre con un magno concierto gratuito en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I. Este evento de clausura contará con la participación estelar de la Banda Sinfónica, el Coro y el Mariachi de la Secretaría de Marina, así como la renombrada cantante Aída Cuevas, prometiendo una noche inolvidable para todos los asistentes.

spot_img
Artículo anterior
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD INTENSIFICA LA VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTO IMPACTO
Artículo siguiente
Gobierno Municipal continúa con trabajos de mantenimiento en diversas zonas de la ciudad
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.