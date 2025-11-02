San Luis Potosí celebra su 433 Aniversario con un magno programa cultural

San Luis Potosí celebrará su 433 aniversario con una semana de eventos culturales. Las festividades incluyen una Sesión Solemne de Cabildo el 3 de noviembre y culminarán el 8 de noviembre con un concierto gratuito en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, que contará con la Banda Sinfónica, el Coro y el Mariachi de la Secretaría de Marina, junto a la cantante Aída Cuevas.

