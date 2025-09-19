San Luis Potosí Capital Americana de la Cultura recibe a países de Centroamérica en septiembre

Se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Palacio Municipal, Plaza de Armas y el Foro Sombra.

Participan delegaciones hermanas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

El Gobierno de la Capital presenta San Luis Potosí Capital Americana de la Cultura 2025, en la que del 23 al 27 de septiembre se presentarán países de Centroamérica que traerán sus tradiciones, cultura, gastronomía y folklore, siendo sede el Centro Cultural Palacio Municipal y la Plaza de Armas.

Así lo dio a conocer Héctor Ulises Tello Balderas, responsable de Cultura Municipal, quien dijo que la próxima semana nuevamente la ciudad será sede de la Capital Americana de la Cultura con Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica como países invitados.

“Arrancamos el próximo martes con la muestra artesanal y gastronómica de los países de Centroamérica, tendremos exposición fotográfica en palacio Municipal, talleres de gastronomía, conferencias sobre el calendario maya, obra de teatro con la agrupación Quinto Elemento de Guatemala, además del Ballet Folklórico de El Salvador”, indicó Héctor Ulises Tello Balderas.

Dijo que para la programación se ha tenido un intenso trabajo a través de los consulados generales de Guatemala (Vinicio Ordoñez Gregorio), El Salvador (Edwin Hurtado) y Honduras en la ciudad (Alma Yolibeth Cruz Flores), así con los embajadores de Guatemala (excelentísimo Edgar Armando Gutiérrez Girón) y Honduras (excelentísima Sonia Cruz de Aspera).

Checa el programa completo: https://sitio.sanluis.gob.mx/CapitalAmericana2025/img/Agenda/PROGRAMADIGITALCACSEPTIEMBRE2025.pdf