“SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA LENTE”: FOTOGRAFÍAS DE ROBERTO MÉNDEZ ALCARAZ SE PRESENTA EN PALACIO MUNICIPAL

El Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, inaugurará una exposición que reúne más de cincuenta años de trabajo del reconocido fotoperiodista Roberto Méndez Alcaraz, mejor conocido como “El Verdugo”. La muestra abrirá sus puertas al público el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en la planta alta del Centro Cultural Palacio Municipal.

Organizada por la Dirección de Cultura Municipal, esta exposición forma parte de las actividades conmemorativas por el 73 aniversario de El Sol de San Luis, medio en el que Méndez construyó una de las trayectorias más sólidas del periodismo gráfico en la región. San Luis Potosí a través de la lente presenta un recorrido visual que documenta momentos decisivos de la vida política y social del estado y del país, revelando tensiones, transformaciones y episodios que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Originario de San Felipe, Guanajuato, Roberto Méndez Alcaraz se integró en 1952 al equipo fundador de El Sol de San Luis. Su intuición, disciplina y capacidad para captar el instante preciso lo convirtieron en un referente del fotoperiodismo potosino. Su sobrenombre, “El Verdugo”, nació de una anécdota temprana: al fotografiar un cadáver, un leve temblor en su mano provocó un desenfoque que dio la apariencia de que la cabeza desaparecía en la imagen. El episodio se volvió parte del folclore de la redacción y, con los años, un distintivo profesional.

A lo largo de cinco décadas, Méndez registró acontecimientos clave: la última aparición pública de Gonzalo Santos; las protestas del movimiento navista; y las giras presidenciales de Adolfo López Mateos y Miguel de la Madrid. También fotografió visitas oficiales de Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Su archivo incluye, además, escenas que reflejan la vida cultural y religiosa del país, entre ellas la visita de Juan Pablo II a Zacatecas, figuras emblemáticas del toreo y la solemnidad de la Procesión del Silencio en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que “esta exposición —curada por Yamile Armenta Méndez y Daniel Alejandro Cardiel Rivera— reúne imágenes que retratan un amplio panorama histórico donde convergen identidad local, memoria colectiva y los procesos que definieron al México contemporáneo”.

La inauguración se realizará el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en la planta alta del Centro Cultural Palacio Municipal. La entrada es libre.