AYUNTAMIENTO

San Luis Capital te invita a la confección de un árbol navideño comunitario de 10 metros

By Redacción
48
miércoles, agosto 27, 2025

  • La Dirección de Turismo Municipal convoca a las y los potosinos a sumarse a un proyecto de tejido comunitario que se exhibirá en Plaza del Carmen durante la temporada decembrina

El Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Dirección de Turismo Municipal, invita a la ciudadanía a participar en una innovadora actividad de tejido comunitario con la cual se confeccionará un árbol navideño de 10 metros de altura, que será instalado en la Plaza del Carmen durante la temporada decembrina.

La dinámica consiste en elaborar grannys de crochet, que posteriormente serán unidos para dar forma a este gran símbolo de unidad y tradición en San Luis Potosí. Para participar, las y los interesados únicamente necesitan contar con un gancho de crochet número cinco, ya que el hilo será proporcionado de manera gratuita en el Palacio Municipal de San Luis Capital.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Capital impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos busca fomentar la creatividad, la colaboración ciudadana y el sentido de pertenencia, además de llenar de vida, color y alegría los espacios públicos de la ciudad en una de las temporadas más significativas del año.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 444 807 0015.

