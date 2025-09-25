El evento de talla internacional reunirá a líderes en ciencia, innovación y sociedad, gracias a la colaboración de la Dirección de Turismo, Dirección de Ecología y Manejo de Residuos, Dirección de Educación y el DIF Municipal

San Luis Capital será sede del Congreso Internacional Falling Walls Engage Hub México 2025, el cual se realizará del miércoles 24 de septiembre al 27 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La ciudad recibirá a especialistas de distintas partes del mundo en un evento que conecta ciencia, innovación y sociedad, posicionándose como un punto de encuentro estratégico para el diálogo global.

El congreso ofrecerá talleres, actividades y dinámicas que serán conducidas por estudiantes de instituciones educativas municipales de San Luis Capital, lo que convierte a este encuentro en un espacio no solo de intercambio internacional, sino también de impulso al talento local y al protagonismo de la juventud potosina en la construcción de nuevas formas de aprendizaje y participación social.

Este evento de talla internacional fue posible gracias a la colaboración de la Dirección de Turismo Municipal, la Dirección de Ecología y Manejo de Residuos, la Dirección de Educación y el DIF Municipal. Con este trabajo conjunto, el Gobierno de la Capital refuerza la política pública del alcalde Enrique Galindo Ceballos, orientada a consolidar a San Luis Potosí como una ciudad que apuesta por la educación, la innovación científica y el desarrollo sostenible con impacto global.