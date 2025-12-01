11.7 C
San Luis Potosí
San Luis Capital se viste de Navidad con un Centro Histórico radiante de luz

By Redacción
108
lunes, diciembre 1, 2025

  • Al encender el Árbol Monumental de Plaza de Armas, el Alcalde Enrique Galindo resalta esta tradición y más en esta época de hermandad.
  • Junto a la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, también inauguró el gran Árbol de Navidad hecho con crochet en Plaza del Carmen.

La Navidad llegó con toda su magia al corazón de San Luis Capital, con el encendido del Árbol Monumental y los llamativos y coloridos adornos para que sean disfrutados por las familias potosinas y visitantes durante la temporada decembrina. En compañía de la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez; el Alcalde Capitalino, Enrique Galindo Ceballos consideró fundamental seguir con la tradición en esta época de hermandad. Señaló que son 20 lugares distintos adornados para tomarse la foto del recuerdo.

En un ambiente de festejo y rodeado de familias que disfrutan del Centro Histórico de San Luis Capital, el Presidente Municipal exhortó a vivir estas fiestas en familia. Posteriormente, comenzó un festival navideño en una Plaza de Armas repleta no sólo de niñas y niños, sino de familias completas que dieron la cuenta regresiva para el encendido del Árbol Monumental.

Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se trasladó a la Plaza del Carmen también para inaugurar el Gran Árbol de crochet muy colorido y elaborado por la ciudadanía, «esto representa al San Luis Amable, y el próximo año será un Árbol más grande y con mayor colaboración».

La Directora de Turismo, Claudia Peralta Antiga, reconoció el esfuerzo de 250 personas tejedoras y tejedores no sólo de la Capital, sino también de Guanajuato, Ciudad de México y de otras partes del país e incluso del interior del Estado. Rocío Fraga Márquez, quien fue una de las tejedoras participantes, añadió que fue un orgullo participar en esta iniciativa.

