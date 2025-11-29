San Luis Capital se suma al Operativo Héroes Paisanos para garantizar una estancia segura y amable

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al tomar la palabra durante el evento de arranque del operativo, encabezado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo y el Comisionado Nacional de Migración, Sergio Salomón Cespedes; destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para proteger a los mexicanos que regresan de Estados Unidos. Anunció además operativos especiales de seguridad y asistencia social durante la temporada decembrina.

Durante el arranque del Operativo Nacional Héroes Paisanos, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos señaló que esta estrategia representa una señal importante de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar un retorno seguro a los connacionales que viajan desde Estados Unidos. Recordó que diciembre es una temporada especial para las familias potosinas, ya que muchas de ellas esperan la llegada de familiares que residen en el vecino país del norte.

En el evento, en el que participó el Gobernador Ricardo Gallardo y el Comisionado Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes; el Alcalde Galindo Ceballos subrayó que San Luis Potosí asume una doble responsabilidad en esta temporada: recibir con seguridad a quienes regresan para reunirse con sus familias y, al mismo tiempo, fungir como punto de tránsito para miles de paisanos que cruzan por la capital rumbo a estados como Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México. En ese sentido, afirmó que la ciudad está preparada para brindar hospitalidad y protección a todos ellos.

Como parte de estas acciones, el Alcalde anunció la puesta en marcha de los operativos decembrinos de seguridad en la Capital, especialmente en el Centro Histórico y en los espacios públicos donde se concentra la población durante las festividades. Señaló que el objetivo es garantizar actividades seguras para las familias potosinas y para los visitantes, manteniendo una vigilancia constante en zonas de alta afluencia.

De manera paralela, informó que el DIF Municipal activará su operativo invernal dirigido a personas en situación de calle, mismo que incluye la apertura del albergue temporal a partir del próximo lunes. Este programa, que ya es una tradición en la Capital, brinda atención médica, abrigo, alimentos y canalización a redes de apoyo. Cada año se atiende a más de 120 personas, incluidas aquellas que no son originarias de San Luis Potosí y que requieren apoyo para regresar a sus estados de origen.