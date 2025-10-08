19 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

San Luis Capital se consolida como referente mundial en turismo accesible durante la Cumbre de Turín

By Redacción
83
miércoles, octubre 8, 2025

  • La Capital potosina destaca a nivel global por sus iniciativas inclusivas y accesibles, presentadas en el 3er World Summit on Accessible Tourism en Italia.

La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Capital participó en el 3rd World Summit on Accessible Tourism, celebrada en Turín, Italia, donde compartió las experiencias exitosas que posicionan a la ciudad como un referente internacional en inclusión y accesibilidad.

Durante el panel de mejores prácticas, la Directora de Turismo de San Luis Capital, Claudia Lorena Peralta Antiga, presentó el tema “Inclusive Silence Procession”, en el que expuso los proyectos impulsados por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacando acciones como el uso de chalecos sensoriales en el Festival Internacional San Luis en Primavera, la rehabilitación de la Plaza de Armas para hacerla completamente accesible y la implementación de las catas sensoriales y los recorridos Sentir para ver.

La Directora de Turismo explicó que se han fortalecido las capacitaciones al sector turístico y al personal de atención ciudadana para garantizar un trato digno, respetuoso e incluyente hacia las personas con discapacidad, consolidando un modelo integral que promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del turismo local.

La participación de San Luis Capital en esta Cumbre Internacional, junto a países como Noruega e Italia, refleja el compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos con la construcción de un destino amable y para todos, donde la accesibilidad se ha convertido en una política pública permanente y ejemplo para otras ciudades del país y del mundo.

Artículo anterior
Con el programa Por Buen Camino, Gobierno de la Capital atiende más de 4 mil reportes de bacheo
Artículo siguiente
Rehabilitación sanitaria en Benigno Arriaga refuerza la red en Tequisquiapan
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.