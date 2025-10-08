San Luis Capital se consolida como referente mundial en turismo accesible durante la Cumbre de Turín

La Capital potosina destaca a nivel global por sus iniciativas inclusivas y accesibles, presentadas en el 3er World Summit on Accessible Tourism en Italia.

La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Capital participó en el 3rd World Summit on Accessible Tourism, celebrada en Turín, Italia, donde compartió las experiencias exitosas que posicionan a la ciudad como un referente internacional en inclusión y accesibilidad.

Durante el panel de mejores prácticas, la Directora de Turismo de San Luis Capital, Claudia Lorena Peralta Antiga, presentó el tema “Inclusive Silence Procession”, en el que expuso los proyectos impulsados por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacando acciones como el uso de chalecos sensoriales en el Festival Internacional San Luis en Primavera, la rehabilitación de la Plaza de Armas para hacerla completamente accesible y la implementación de las catas sensoriales y los recorridos Sentir para ver.

La Directora de Turismo explicó que se han fortalecido las capacitaciones al sector turístico y al personal de atención ciudadana para garantizar un trato digno, respetuoso e incluyente hacia las personas con discapacidad, consolidando un modelo integral que promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del turismo local.

La participación de San Luis Capital en esta Cumbre Internacional, junto a países como Noruega e Italia, refleja el compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos con la construcción de un destino amable y para todos, donde la accesibilidad se ha convertido en una política pública permanente y ejemplo para otras ciudades del país y del mundo.