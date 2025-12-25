21.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

San Luis Capital se consolida como referente latinoamericano del turismo deportivo en 2025

By Redacción
84
jueves, diciembre 25, 2025

  • Se albergaron más de 35 eventos deportivos de alcance nacional e internacional, generando una derrama económica de 185 millones de pesos.

Durante el 2025, San Luis Capital se consolidó como La Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo, al albergar más de 35 eventos deportivos de alcance nacional e internacional, lo que posicionó a la ciudad como un referente en organización, infraestructura y proyección turística, además de fortalecer su economía local.

Entre los eventos más destacados está el Gran Fondo New York México (GFNY), que reunió a más de 2 mil ciclistas nacionales e internacionales; Gravel Earth Series, con San Luis como única sede en México; así como el Raúl Alcalá Challenge y los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que atrajeron a miles de participantes de diversos países.

A lo largo del año también se realizaron eventos de deporte urbano, comunitario e inclusivo, como el Día Mundial del Yoga, rodadas ciclistas, carreras atléticas, competencias de boxeo, judo, jiu-jitsu, powerlifting y actividades de deporte adaptado, lo que permitió ampliar la oferta turística y fortalecer la participación social.

En total la Dirección de Turismo de San Luis Capital realizó más de 55 mil visitantes deportivos provenientes de los 32 estados del país y de más de 18 naciones llegaron a San Luis Capital en 2025, con una estancia promedio de tres días y un gasto diario de hasta 3 mil pesos por persona, generando una derrama económica estimada de 185 millones de pesos. Con estos resultados, la ciudad cerró el año como un destino líder en turismo deportivo, con visión estratégica, alianzas internacionales y bases sólidas rumbo a proyectos de alto impacto como el Mundial FIFA 2026.

Artículo anterior
FAMILIAS CELEBRAN LA IDENTIDAD SOLEDENSE CON PROYECCIÓN NAVIDEÑA
Artículo siguiente
Durante temporada decembrina Gobierno Municipal refuerza línea de apoyo Con Nosotras
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.