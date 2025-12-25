San Luis Capital se consolida como referente latinoamericano del turismo deportivo en 2025

Se albergaron más de 35 eventos deportivos de alcance nacional e internacional, generando una derrama económica de 185 millones de pesos.

Durante el 2025, San Luis Capital se consolidó como La Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo, al albergar más de 35 eventos deportivos de alcance nacional e internacional, lo que posicionó a la ciudad como un referente en organización, infraestructura y proyección turística, además de fortalecer su economía local.

Entre los eventos más destacados está el Gran Fondo New York México (GFNY), que reunió a más de 2 mil ciclistas nacionales e internacionales; Gravel Earth Series, con San Luis como única sede en México; así como el Raúl Alcalá Challenge y los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que atrajeron a miles de participantes de diversos países.

A lo largo del año también se realizaron eventos de deporte urbano, comunitario e inclusivo, como el Día Mundial del Yoga, rodadas ciclistas, carreras atléticas, competencias de boxeo, judo, jiu-jitsu, powerlifting y actividades de deporte adaptado, lo que permitió ampliar la oferta turística y fortalecer la participación social.

En total la Dirección de Turismo de San Luis Capital realizó más de 55 mil visitantes deportivos provenientes de los 32 estados del país y de más de 18 naciones llegaron a San Luis Capital en 2025, con una estancia promedio de tres días y un gasto diario de hasta 3 mil pesos por persona, generando una derrama económica estimada de 185 millones de pesos. Con estos resultados, la ciudad cerró el año como un destino líder en turismo deportivo, con visión estratégica, alianzas internacionales y bases sólidas rumbo a proyectos de alto impacto como el Mundial FIFA 2026.