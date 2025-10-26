San Luis Capital se consolida como ciudad dinámica, competitiva y sostenible

La Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal presentó su primer informe de resultados, en un evento encabezado por su titular Korina Toro Reyna, en presencia de representantes de organismos empresariales, integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal.

Las estrategias y políticas públicas que impulsa el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con el respaldo del sector empresarial y del polo académico, han permitido consolidar a San Luis Capital como una de las ciudades más dinámicas, competitivas y sostenibles del país, afirmó la Directora de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, en la presentación de su Primer Informe de Resultados.

Ante los representantes de cámaras empresariales: Fernando Díaz de León Hernández, Presidente de Canaco; Rodrigo Sánchez Espinoza, Presidente de IPAC; Leopoldo Stevens Pérez, Presidente de CMIC; además del Expresidente de CMIC, Juan Manuel Pérez Herrera. Además estuvieron presentes directivos de instituciones académicas, los Regidores Julieta Abud, Maritza Vázquez, Alejandro Férnández y Rubén Lárraga; además de integrantes del Gabinete Municipal. La Directora de Desarrollo Económico afirmó que hoy la Capital vive un impulso incluyente, innovador y sostenible, a través de programas que fortalecen las empresas, se generan empleos y se transforman vidas, no sólo con cifras, sino con oportunidades reales para los potosinos.

Indicó que a través de la Coordinación de Fortalecimiento Empresarial, este año se incrementó la capacitación a la industria potosina; mientras que a través del programa Puro Potosino se logró beneficiar a 2 mil 258 personas y la Feria de la Proveeduría consolidó a San Luis Potosí como un referente industrial nacional, con 407 empresas registradas y 5 mil 782 asistentes.

Destacó también el Distintivo Comunidad Futuro como el primer y único galardón municipal en México que alinea los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ha representado un gran avance en la construcción de una capital sostenible. Este año otras 15 empresas participarán para obtener reconocimiento.

“La Feria de Proveeduría, el Catálogo de Proveedores de San Luis Capital, los programas de Puro Potosino, Comunidad Futuro, la Economía Circular, los Seminarios de Empresas Sostenibles y el Pabellón del Empleo no son acciones aisladas: son parte de una visión integral encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos que promueve una economía moderna, incluyente y responsable con el entorno”, enfatizó.