Con el innovador sistema de Alumbrado Táctico, que brinda mayor seguridad a la población, la Coordinación de Alumbrado Público instaló en el año mil 600 puntos de luz.

Con el innovador modelo de Alumbrado Táctico puesto en marcha por el Alcalde Enrique Galindo, así como por la rápida respuesta a los reportes de la población, San Luis Capital se confirma como una de las ciudades mejor iluminadas del país, señaló el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

Al hacer un recuento de lo realizado en el año que está por concluir, el funcionario indicó que se han instalado mil 600 puntos de luz y se atendieron casi de inmediato más de 7 mil 180 reportes.

Indicó que con estas acciones, lo acumulado durante la anterior y la actual administración alcanza ya los 9 mil 440 puntos de luz y los 30 mil 877 reportes atendidos.

De manera adicional, se rehabilitó la iluminación en 2 mil 200 metros cuadrados de la Avenida Carranza, con la instalación de 480 nuevos puntos de luz con el sistema de Alumbrado Táctico, con el que se da preferencia a las áreas peatonales sobre las zonas de circulación vehicular, lo que brinda mayor seguridad a la población.