San Luis Capital refrenda compromiso con el manejo responsable de desechos

Destacada participación de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos en el encuentro internacional del ICLEI -Gobiernos Locales por la Sustentabilidad.

San Luis Capital reafirmó su compromiso con una gestión de residuos moderna, responsable y amable con el planeta, durante su participación en el Encuentro Internacional del ICLEI -Gobiernos Locales por la Sustentabilidad-, celebrado en San Nicolás de los Garza, municipio conurbado de Monterrey, Nuevo León.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos participó en el panel “Rediseñando la gestión integral y circular de los residuos”, compartiendo la visión, avances y estrategias impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para hacer que San Luis Potosí sea una considerada como una ciudad referente en sostenibilidad.

El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, afirmó que fue un honor representar a San Luis Potosí en el Panel 4 del Encuentro Internacional y exponer los avances que ha tenido la Capital Potosina, que le han valido varios reconocimientos internacionales.

Indicó que fue un espacio de diálogo enriquecedor junto a especialistas del más alto nivel de IFC–World Bank Group, Holcim México, la Embajada de Francia, IMEPLAN Guadalajara y SEMARNAT, fortaleciendo alianzas que impulsan prácticas más eficientes y circulares en las ciudades.