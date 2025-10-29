San Luis Capital, reconocido a nivel internacional por su liderazgo ambiental

La Alcaldesa de Malmö, Suecia, y Presidenta de ICLEI, Katrin Stjernfeldt Jammeh, envió una felicitación al Alcalde Enrique Galindo por los avances de la Capital potosina en materia de sustentabilidad y acción climática rumbo a la COP30.

La Alcaldesa de Malmö, Suecia, Katrin Stjernfeldt Jammeh, quien también encabeza la red ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, envió una carta oficial al Alcalde Enrique Galindo Ceballos para felicitar a San Luis Potosí por su liderazgo ambiental y su compromiso con las políticas locales de sostenibilidad.

En el mensaje, Stjernfeldt Jammeh reconoció el papel de la Capital potosina dentro de la red internacional de ciudades comprometidas con la acción climática, destacando su participación como referente rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

El Alcalde Enrique Galindo agradeció la felicitación y señaló que este reconocimiento internacional confirma el rumbo sostenible que ha tomado su administración. “En San Luis Potosí hemos demostrado que las ciudades pueden ser motor de cambio y acción climática. Seguiremos avanzando con políticas reales y resultados tangibles que consoliden a nuestra Capital como una ciudad moderna y amable con el planeta”, expresó.

Por su parte, el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, resaltó que esta distinción refleja el trabajo constante de la ciudad para cumplir con los compromisos globales en materia ambiental. Subrayó que los programas de manejo responsable de residuos y educación ambiental fortalecen la visión de una capital sostenible hacia 2050.