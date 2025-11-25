San Luis Capital recibe premio internacional Alma 2025, como municipio promotor de la Obra Pública

Este martes, el Alcalde Enrique Galindo recibió el Premio de la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA) 2025 en la categoría: Promotor de Infraestructura y Obra Públicas, con el que esa organización y la Asociación de Municipios de México (AMMAC), reconocen el liderazgo y resultados del Gobierno que encabeza el Presidente Municipal.

San Luis Capital de nuevo destaca a nivel internacional, al recibir el Premio que otorga la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA) 2025 en la categoría de Promotor de Infraestructura y Obra Pública, por las políticas públicas y soluciones concretas impulsadas por el Gobierno de la Capital a favor de las población. Al recibir esta distinción mundial, el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos confirmó la relevancia del impacto de la obra pública para resarcir el rezago histórico con 215 obras realizadas, que superan la meta de un millón y medio de metros cuadrados rehabilitados.

Ante representantes de ALMA y de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), así como de Cámaras empresariales, el Presidente Municipal Enrique Galindo reafirmó que la prioridad es seguir con la modernización de la infraestructura urbana, de la mano con constructores potosinos y con el aval de los comités de obra, para que la ciudadanía supervise las obras realizadas y confirme el valor social de la obra pública.

La Presidenta de ALMA y de AMMAC, Nallely Gutiérrez, remarcó la relevancia de entregar este reconocimiento a un municipio que sobresale en distintos ámbitos, así como por el liderazgo de Enrique Galindo y las acciones realizadas a favor de la ciudadanía. Resaltó la importancia de seguir impulsando las buenas prácticas puestas en marcha por el Alcalde de San Luis Potosí, que pueden ser replicables en otros lugares y llegar a logros como el remontar 20 años de rezago con obras en estos cuatro años al frente del Gobierno de la Capital.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, señaló que con la infraestructura urbana también se mide el bienestar de la ciudadanía y con los programas de Vialidades Potosinas y Por Buen Camino se eleva la calidad de vida de quienes habitan San Luis Capital, para que el desarrollo llegue a todos los sectores.