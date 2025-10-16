San Luis Capital recibe por cuarta ocasión la emoción y la historia de la Carrera Panamericana

El Alcalde Enrique Galindo agradece que por cuarto año consecutivo está tradicional competición visite nuestra ciudad, ahora en su edición 75.

La Plaza de Armas recibe a los autos clásicos y pilotos que dan vida a una de las competencias más emblemáticas del mundo; mañana partirán rumbo a Zacatecas en la última etapa.

San Luis Amable se vistió de gala con la llegada de la Carrera Panamericana 2025, que este miércoles hizo vibrar el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí con el arribo de 50 autos clásicos provenientes de todo el país y el extranjero. Las escuderías participantes fueron recibidas por miles de potosinas y potosinos en la Plaza de Armas, que se convirtió en un gran museo al aire libre para los amantes del automovilismo.

Durante la ceremonia de bienvenida, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la relevancia de que San Luis Capital sea parte fundamental de este histórico rally, como parte de la estrategia de impulso al turismo deportivo y la proyección internacional de la ciudad.

“Estamos muy contentos de que esto sea así. Quiero decirles que el público potosino siempre se siente muy orgullosos de que la Carrera Panamericana esté aquí con nosotros. Agradecemos a la Fundación Telmex por la colaboración que siempre tiene con el Gobierno Municipal. Les deseamos muy buena suerte en la ruta, y que esta edición sea un éxito como cada año. Estamos listos para ustedes”, expresó el Presidente Municipal.

El público reconoció especialmente la participación del piloto potosino Ricardo Cordero, campeón nacional y referente del automovilismo mexicano, quien fue ovacionado al llegar a la meta en Plaza de Armas. Tras el recorrido por las calles históricas de la ciudad, los autos permanecerán en exhibición y este jueves partirán rumbo a Zacatecas, en lo que será la última etapa de la Carrera Panamericana 2025.