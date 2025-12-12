14.2 C
San Luis Potosí
San Luis Capital recibe certificación internacional por altos estándares de confiabilidad

  • Este jueves, el Alcalde Enrique Galindo recibió la certificación, única en su tipo, diseñada para gobiernos municipales y avalada por 169 países miembros de ISO; este reconocimiento, posiciona al municipio como referente internacional en calidad y confiabilidad de procesos gubernamentales.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la ceremonia de entrega de la Certificación Internacional de Calidad ISO 18091:2019 a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconocimiento otorgado por la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), representada por su secretario ejecutivo y creador de la norma, Carlos Humberto Gadsden Carrasco. Esta norma es única en su tipo a nivel mundial, diseñada para gobiernos municipales y avalada por los 169 países miembros de la ISO.

Durante su intervención, el Alcalde Enrique Galindo subrayó que su administración está comprometida con procesos eficientes, transparentes y confiables, como lo demuestran los esfuerzos en Mejora Regulatoria y el cumplimiento de estándares internacionales. Agradeció y reconoció a la titular de Catastro, Ángeles Rodríguez Aguirre, y a su equipo por este logro que fortalece la confianza ciudadana.

Por su parte, Gadsden Carrasco señaló que San Luis Potosí es uno de los 23 municipios del país que participaron, y ahora se posiciona como líder internacional por el compromiso integral con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo que el reconocimiento que recibió es nivel bronce.

La obtención del Certificado de Calidad ISO 18091:2019 para el Ayuntamiento de San Luis Potosí se da tras culminar con éxito el proceso de auditoría y evaluación que reconoce la implementación de un Sistema Integral de Gestión de la Calidad confiable, orientado a la mejora continua. Este logro reafirma el compromiso municipal con ofrecer procesos y servicios eficientes que elevan la satisfacción ciudadana y fortalecen la Gobernanza Confiable.

