San Luis Capital promueve el Primer Concurso Iberoamericano de Innovación en Turismo Deportivo

La iniciativa, impulsada junto con la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo y ONU Turismo, posiciona a San Luis Capital como referente en innovación, sostenibilidad e inclusión dentro del turismo deportivo a nivel internacional.

La innovación y el turismo deportivo marcan un nuevo hito para la región con la presentación del Primer Concurso Iberoamericano de Innovación en Turismo Deportivo, una iniciativa pionera que llega por primera vez a Latinoamérica, impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de su Dirección de Turismo Municipal, la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, en colaboración con ONU Turismo y ONU Turismo Academy.

Este concurso nace con el objetivo de identificar, visibilizar y potenciar soluciones innovadoras que fortalezcan el turismo deportivo como un motor estratégico de desarrollo territorial, sostenibilidad, inclusión social y cooperación internacional, consolidando al sector como una herramienta clave para el crecimiento integral de los destinos.

La convocatoria contará con tres categorías, diseñadas para reconocer ideas, proyectos y modelos que aporten valor al ecosistema del turismo deportivo desde distintas perspectivas, como la innovación, el impacto social y la proyección global, fomentando la participación de propuestas con visión transformadora.

El concurso está dirigido a destinos, emprendedores, empresas, organizaciones, académicos y actores del deporte y el turismo de toda Iberoamérica, quienes podrán participar en este espacio que busca generar redes de colaboración y promover nuevas narrativas del turismo deportivo.

El lanzamiento oficial del concurso se llevará a cabo en el marco de FITUR Sport 2026, un escenario clave para el diálogo, la innovación y el futuro del turismo deportivo a nivel internacional. Próximamente se darán a conocer las bases, categorías y fechas de postulación, disponibles también en el sitio oficial: https://sitio.sanluis.gob.mx/CIITD/