San Luis Capital presente en la 5ª Cumbre Mundial de Turismo en San Miguel de Allende

La Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, participó en el conversatorio “Turismo para la prosperidad compartida: Un nuevo modelo para México”, donde presentó las acciones inclusivas que distinguen a la Capital Potosina.

San Miguel de Allende, Gto.- San Luis Capital formó parte de la 5ª Cumbre Mundial de Turismo, realizada del 20 al 22 de agosto en San Miguel de Allende, donde autoridades y especialistas reflexionaron sobre los nuevos modelos turísticos que impulsan el desarrollo social y económico.

Durante su intervención, la Directora de Turismo, Claudia Lorena Peralta Antiga, expuso los avances del Ayuntamiento de San Luis Potosí en la rehabilitación integral del Centro Histórico, para hacerlo más accesible y atractivo tanto para visitantes como para habitantes. Destacó también que el Festival San Luis en Primavera fue reconocido como el festival más inclusivo de América Latina, al garantizar espacios y experiencias diseñadas para todas y todos.

Además, la funcionaria señaló que el municipio trabaja en la adecuación de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos para cumplir con criterios de accesibilidad universal, lo que permite que personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar plenamente de la oferta turística. Estas acciones forman parte de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha consolidado a San Luis Capital como un destino incluyente, competitivo y con visión de futuro.