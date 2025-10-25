San Luis Capital lista para recibir atletas de 16 países en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025

– Autoridades municipales presentaron los detalles del evento que reunirá a más de 33 disciplinas deportivas y a competidores de distintos continentes, consolidando a la ciudad como referente del turismo deportivo.

San Luis Capital se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva con el arranque de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025, que reunirán a participantes de 16 países y se desarrollarán del 26 de octubre al 2 de noviembre. Durante la presentación oficial, el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, destacó que el evento permitirá reconocer el esfuerzo y la preparación de quienes, además de servir a la comunidad, encuentran en el deporte una forma de vida.

El funcionario municipal señaló que los juegos contarán con 33 disciplinas distribuidas en distintas sedes del Centro Histórico, el Parque de Morales y clubes deportivos. Además, resaltó que en esta edición participarán elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, quienes competirán junto a colegas de América Latina, Europa y Oceanía. “El Alcalde Enrique Galindo Ceballos seguirá apostando por el deporte y qué mejor manera de hacerlo que con estos juegos internacionales”, puntualizó.

Por su parte, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, subrayó que este encuentro es un claro ejemplo del turismo deportivo que promueve la administración municipal. Explicó que, además de las competencias, habrá una agenda cultural con más de 30 actividades para que los visitantes conozcan las tradiciones potosinas del Día de Muertos, disfruten de la gastronomía local y recorran el Panteón del Saucito: “Esperamos una derrama económica estimada entre 20 y 23 millones de pesos gracias al hospedaje, transporte y consumo en restaurantes”, añadió.

Finalmente, el Director General de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, Robert Thomas, reconoció el compromiso del Alcalde Enrique Galindo y del Gobierno de la Capital para albergar nuevamente esta justa deportiva. “San Luis Potosí se ha convertido en un símbolo de profesionalismo y pasión; es el San Luis Amable, una ciudad digna de amar”, afirmó.