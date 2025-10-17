16.3 C
San Luis Capital lidera inversión hídrica en el estado: supera el 100% de la meta del Gobierno Federal: Conagua

By Redacción
jueves, octubre 16, 2025

  • Darío González, Director Local de la Conagua, reconoció la sinergia entre el Ayuntamiento y el Gobierno Federal para fortalecer la infraestructura hídrica, atendiendo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Plan Hídrico Nacional.

El Director Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío González Castillo, reconoció el compromiso y la sinergia del Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, con el Gobierno Federal para impulsar proyectos de infraestructura hídrica en la Capital, en atención al llamado de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de su Plan Hídrico Nacional.

Destacó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí es el único de los 59 municipios de la entidad que ha destinado más del 100% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a obras relacionadas con el agua, superando ampliamente la meta del 30% establecida por la titular del Ejecutivo federal.

“Sobrepasó la solicitud que hizo la Presidenta de la República de destinar el 30% del FAIS a temas de agua; va más arriba del 100%, es decir, le está metiendo dinero de otros ramos para atender el tema”, enfatizó.

González Castillo detalló que, en lo que va de 2025, el Ayuntamiento Capitalino ha invertido más de 100 millones de pesos en infraestructura hídrica, cifra superior a los 97 millones de pesos que recibe del FAIS. Gracias a esta inversión, se han mejorado procesos de abastecimiento, conducción, tratamiento y sectorización del agua en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario federal hizo este reconocimiento durante la inauguración del Primer Festival “San Luis Potosí, Ciudad del Aprendizaje”, que busca sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua, un recurso renovable pero limitado y vulnerable.

