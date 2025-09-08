23.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

San Luis Capital invita a participar en casting para novela en Palacio Municipal

By Redacción
79
spot_img
lunes, septiembre 8, 2025

  • El Gobierno de la Capital abre las puertas a todos los perfiles y edades para formar parte de una producción televisiva, los próximos 10 y 11 de septiembre en el Salón Galería de Palacio Municipal.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Dirección de Turismo y en coordinación con productoras locales, invita a la ciudadanía a participar en el casting para una próxima novela, la cual se grabará en la capital potosina.

La convocatoria está abierta a todas las personas, sin importar edad ni experiencia previa, con el objetivo de dar oportunidad a talentos locales de integrarse a un proyecto de alcance nacional.

El casting se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicadas en Jardín Hidalgo #5, Zona Centro, C.P. 78000, las y los interesados podrán obtener más información y resolver dudas a través de los números telefónicos 444-115-5999 y 444-369-1631.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo reafirma su compromiso de impulsar a San Luis Potosí como un espacio de oportunidades para la cultura, las artes y la proyección del talento local.

Artículo anterior
Programa Por Buen Camino repara 258 baches en la primera semana de septiembre
Artículo siguiente
Servicios Municipales realiza limpieza integral en Hernán Cortés tras tianguis dominical de las Vías
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.