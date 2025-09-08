San Luis Capital invita a participar en casting para novela en Palacio Municipal

El Gobierno de la Capital abre las puertas a todos los perfiles y edades para formar parte de una producción televisiva, los próximos 10 y 11 de septiembre en el Salón Galería de Palacio Municipal.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Dirección de Turismo y en coordinación con productoras locales, invita a la ciudadanía a participar en el casting para una próxima novela, la cual se grabará en la capital potosina.

La convocatoria está abierta a todas las personas, sin importar edad ni experiencia previa, con el objetivo de dar oportunidad a talentos locales de integrarse a un proyecto de alcance nacional.

El casting se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicadas en Jardín Hidalgo #5, Zona Centro, C.P. 78000, las y los interesados podrán obtener más información y resolver dudas a través de los números telefónicos 444-115-5999 y 444-369-1631.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo reafirma su compromiso de impulsar a San Luis Potosí como un espacio de oportunidades para la cultura, las artes y la proyección del talento local.