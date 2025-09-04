20.9 C
San Luis Potosí
San Luis Capital impulsa capacitación en turismo deportivo con expertos internacionales

jueves, septiembre 4, 2025

  • La Dirección de Turismo Municipal invita a la conferencia “Visión Global del Turismo Deportivo”, que se realizará el 5 de septiembre en el Palacio Municipal como parte de la estrategia que consolida a la ciudad como Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo.

La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Capital invita a la capacitación “Visión Global del Turismo Deportivo: Eventos y Oportunidades para San Luis Capital”, que será impartida por Andrés Sarmiento, Gerente Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo.

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre en el Patio Central del Palacio Municipal, en modalidad presencial y con una duración de dos horas. La sesión está dirigida a prestadores de servicios, operadores, instituciones y público interesado en conocer de primera mano las tendencias y oportunidades que ofrece este sector en crecimiento.

San Luis Capital, reconocida como la Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo, continúa fortaleciendo su estrategia para consolidar la organización de eventos de alto impacto que generan derrama económica, atraen visitantes y proyectan a la ciudad a nivel internacional.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo refrenda su compromiso por dotar de herramientas y conocimiento a los actores turísticos locales, contribuyendo al desarrollo de un modelo sostenible e innovador en beneficio de la ciudadanía y del posicionamiento de la ciudad.

