San Luis Capital honra la memoria de Daniel de la Llera con el altar monumental de Palacio Municipal

El Alcalde Enrique Galindo encabezó un emotivo homenaje al Hombre Cultura de la Ciudad, que dejó una huella imborrable en la vida artística de San Luis Potosí.

Cientos de personas se dieron cita para rendir un homenaje a un personaje que ha dejado profunda huella en la vida cultural de San Luis.

“Con el corazón lleno de gratitud inauguramos este altar monumental para honrar a nuestro querido amigo Daniel de la Llera: dedicó su vida al arte, a la cultura y a hacer de San Luis una ciudad más amable y humana”, expresó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la ceremonia realizada en el Centro Cultural Palacio Municipal, donde se instaló la ofrenda dedicada al Exdirector de Cultura Municipal, a casi un año de su fallecimiento.

Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, el Presidente Municipal encabezó este homenaje lleno de luz, respeto y memoria, que reconoce la trayectoria y el legado de quien fuera pilar de la vida artística potosina. El altar monumental, elaborado por artistas locales y colaboradores de la Dirección de Cultura, refleja la pasión y entrega que caracterizaron a Daniel de la Llera.

El Gobierno de la Capital reafirmó su compromiso con la promoción del arte y la preservación de la memoria cultural de San Luis Potosí: “Daniel fue inspiración, maestro y ejemplo; su espíritu seguirá presente en cada proyecto cultural y en cada corazón que tocó”, añadió el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al recordar que la grandeza de una ciudad también se construye honrando a quienes la hicieron vibrar con su talento y amor por la cultura.