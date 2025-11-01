San Luis Capital honra la memoria de Daniel de la Llera con el altar monumental de Palacio Municipal

- El Alcalde Enrique Galindo encabezó un emotivo homenaje al Hombre Cultura de la Ciudad, que dejó una huella imborrable en la vida artística de San Luis Potosí.
- Cientos de personas se dieron cita para rendir un homenaje a un personaje que ha dejado profunda huella en la vida cultural de San Luis.
“Con el corazón lleno de gratitud inauguramos este altar monumental para honrar a nuestro querido amigo Daniel de la Llera: dedicó su vida al arte, a la cultura y a hacer de San Luis una ciudad más amable y humana”, expresó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la ceremonia realizada en el Centro Cultural Palacio Municipal, donde se instaló la ofrenda dedicada al Exdirector de Cultura Municipal, a casi un año de su fallecimiento.
Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, el Presidente Municipal encabezó este homenaje lleno de luz, respeto y memoria, que reconoce la trayectoria y el legado de quien fuera pilar de la vida artística potosina. El altar monumental, elaborado por artistas locales y colaboradores de la Dirección de Cultura, refleja la pasión y entrega que caracterizaron a Daniel de la Llera.
El Gobierno de la Capital reafirmó su compromiso con la promoción del arte y la preservación de la memoria cultural de San Luis Potosí: “Daniel fue inspiración, maestro y ejemplo; su espíritu seguirá presente en cada proyecto cultural y en cada corazón que tocó”, añadió el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al recordar que la grandeza de una ciudad también se construye honrando a quienes la hicieron vibrar con su talento y amor por la cultura.