San Luis Capital fortalece su presencia turística en el EPTUR 2025

La Dirección de Turismo Muncipal participa por quinta ocasión en el Encuentro Profesional de Turismo, con un stand propio que promueve la oferta cultural, deportiva, de reuniones y gastronómica de la ciudad

La Dirección de Turismo de San Luis Capital participó en la quinta edición del Encuentro Profesional de Turismo (EPTUR), uno de los foros más relevantes de vinculación turística en México, reafirmando así su compromiso con la promoción del destino a nivel nacional e internacional.

El EPTUR 2025 reúne a operadores, agencias de viajes, hoteles, destinos turísticos y representantes de la industria de reuniones, creando un espacio estratégico para consolidar alianzas que impulsen el crecimiento del sector. La participación de San Luis Capital contribuye a posicionar a la ciudad como un destino competitivo y moderno, capaz de responder a las nuevas tendencias del turismo.

Con un stand propio, San Luis Capital expone ante profesionales del sector lo mejor de su oferta cultural, deportiva, gastronómica y de turismo de reuniones. Esta presencia en el foro busca atraer más visitantes y consolidar al municipio como un referente en la diversificación de experiencias turísticas que fortalezcan la economía local.

La asistencia al EPTUR forma parte de la política pública en materia de turismo que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha colocado a San Luis Capital en la ruta de los grandes eventos y foros especializados del país, consolidando así el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.