29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

San Luis Capital fortalece su presencia turística en el EPTUR 2025

By Redacción
82
spot_img
viernes, agosto 29, 2025

  • La Dirección de Turismo Muncipal participa por quinta ocasión en el Encuentro Profesional de Turismo, con un stand propio que promueve la oferta cultural, deportiva, de reuniones y gastronómica de la ciudad

La Dirección de Turismo de San Luis Capital participó en la quinta edición del Encuentro Profesional de Turismo (EPTUR), uno de los foros más relevantes de vinculación turística en México, reafirmando así su compromiso con la promoción del destino a nivel nacional e internacional.

El EPTUR 2025 reúne a operadores, agencias de viajes, hoteles, destinos turísticos y representantes de la industria de reuniones, creando un espacio estratégico para consolidar alianzas que impulsen el crecimiento del sector. La participación de San Luis Capital contribuye a posicionar a la ciudad como un destino competitivo y moderno, capaz de responder a las nuevas tendencias del turismo.

Con un stand propio, San Luis Capital expone ante profesionales del sector lo mejor de su oferta cultural, deportiva, gastronómica y de turismo de reuniones. Esta presencia en el foro busca atraer más visitantes y consolidar al municipio como un referente en la diversificación de experiencias turísticas que fortalezcan la economía local.

La asistencia al EPTUR forma parte de la política pública en materia de turismo que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha colocado a San Luis Capital en la ruta de los grandes eventos y foros especializados del país, consolidando así el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.

Artículo anterior
La Dirección de Comercio continúa con operativos nocturnos en mercados y vialidades
Artículo siguiente
“KNOCKOUT A LAS ADICCIONES” LLEGA A SOLEDAD PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA PREVENCIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.