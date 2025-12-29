San Luis Capital fortalece el turismo inclusivo con revisiones de accesibilidad

- La Dirección de Turismo incrementó en más de 41% las evaluaciones a servicios turísticos durante 2025, con base en la norma internacional ISO 21902.
La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Capital impulsó durante 2025 un programa integral de revisiones de accesibilidad en servicios turísticos, con el objetivo de avanzar hacia un destino más incluyente y alineado a los principios de diseño universal. Estas acciones se realizaron mediante ejercicios técnicos basados en la norma ISO 21902, que evalúa accesibilidad física, capacitación del personal, comunicación accesible y diversidad en la atención.
Las revisiones se llevaron a cabo con la participación de especialistas en accesibilidad turística y personas con discapacidad, así como personal de cada establecimiento, lo que permitió diagnosticar áreas prioritarias como capacitación, adecuaciones físicas o incorporación de apoyos técnicos. Como resultado, la Dirección de Turismo emitió informes técnicos con indicadores cuantitativos, descripción de riesgos y recomendaciones específicas por criterio.
Gracias a este esfuerzo, el número de revisiones de accesibilidad aumentó aproximadamente 41.2% en comparación con 2024. Además, la Dirección de Turismo mantiene de manera gratuita y permanente asesorías y capacitaciones en atención adecuada a personas con discapacidad, Lengua de Señas Mexicana y formatos accesibles, consolidando a San Luis Capital como un destino comprometido con la inclusión y la accesibilidad para todas las personas.