San Luis Capital fortalece a sus familias con acciones únicas en el país

“El modelo de Perspectiva Familiar impulsado por la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, ha despertado el interés de la ONU”: Jessica Albarrán Ramírez, secretaria técnica del Consejo del Comité de Fortalecimiento Familiar del Municipio SLP.

10 direcciones municipales presentaron avances bajos ejes de Familias Solidarias y Balance Trabajo-Familia.

SLP.- En el marco de la 3era. Sesión Ordinaria del Comité de Fortalecimiento Familiar del Municipio de San Luis Potosí, la secretaria técnica del Consejo y directora del DIF Capitalino, informó que debido al trabajo que se realiza de manera transversal en el Ayuntamiento, personal de la Organización de las Naciones Unidas ha mostrado interés en el modelo que se aplica en favor de todos los integrantes de las familias potosinas.

“Se construye y aplica un modelo pionero en el país; ningún municipio está trabajando sus indicadores desde una perspectiva familiar como lo hacemos aquí. Lo que estamos logrando es muy importante, porque todas las áreas están involucradas y está quedando claro en qué ejes trabajamos”, afirmó.

Agregó que gracias al impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, San Luis Capital se consolida y fortalece con acciones únicas en el país a favor de todas las familias, por lo que se considera además, elaborar un compendio de todas las acciones e indicadores para documentar los avances y sentar las bases de esta política pública.

En dicha sesión, 10 direcciones incluido el DIF Capitalino, presentaron avances bajo los ejes de Familias Solidarias y Balance Trabajo-Familia. El compromiso, es seguir sumando esfuerzos, de manera que cualquier otra dependencia que tenga aportaciones pueda integrarse a este trabajo conjunto, siempre con el objetivo de construir un San Luis más amable, unido y con familias fuertes.