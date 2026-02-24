San Luis Capital, en paz, tranquilo y trabajando: Enrique Galindo

En la reunión semanal con su gabinete, el alcalde Enrique Galindo destacó la importancia de la vigilancia constante y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para asegurar la estabilidad y seguridad de San Luis Potosí.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reafirmó este lunes 22 de febrero durante su reunión con los integrantes del gabinete, que la capital potosina sigue en calma y tranquilidad, a pesar de los recientes incidentes ocurridos en algunos estados del país, especialmente en el bajío y occidente, también destacó que, aunque el fin de semana estuvo marcado por situaciones preocupantes en diversas regiones, San Luis Potosí no registró mayores alteraciones en su seguridad.

“Fuimos muy cuidadosos y atentos, todo el gabinete se mantuvo alerta durante el fin de semana. Afortunadamente, la ciudad permanece tranquila, sin reportes relevantes sobre incidentes violentos, el operativo permanente de seguridad y vigilancia sigue en marcha, y estamos coordinados con los tres órdenes de gobierno”, expresó el alcalde. Además, mencionó que los esfuerzos de vigilancia seguirán de manera constante para garantizar la paz en la ciudad.

El Presidente Municipal aprovechó para hacer un llamado a la población a informarse solo a través de fuentes oficiales, como las redes sociales del Gobierno Municipal y las autoridades de seguridad de los otros órdenes de gobierno, para evitar la propagación de rumores o información imprecisa. “El trabajo de todos los secretarios y directores del Ayuntamiento es clave para mantener el orden, y continuaremos trabajando juntos para garantizar la seguridad de los potosinos”, señaló Galindo.

Enrique Galindo reiteró que el ambiente en la ciudad sigue muy positivo, con los trabajos gubernamentales avanzando como estaba previsto. “Hoy la ciudad amaneció bien, sin necesidad de tomar medidas extraordinarias, lo más importante es que San Luis Potosí sigue trabajando en paz, y esa es nuestra principal prioridad”, concluyó el alcalde.