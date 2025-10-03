San Luis Capital destaca en la conservación y proyección de su Centro Histórico

El Director de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, reconoció el trabajo de Enrique Galindo al frente de la Capital potosina.

Gracias al trabajo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, San Luis Capital logró consolidarse como referente en el manejo y conservación de su Centro Histórico, lo que no solo beneficia a la Capital, sino que también proyecta una imagen positiva a nivel nacional e internacional. Así lo afirmó Jorge Ortega González, Director General de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, quien destacó la labor del Alcalde como Presidente de la Asociación.

Ortega González resaltó que San Luis Capital ha impulsado convenios con autoridades federales, como la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que ha permitido mantener programas de conservación por más de dos décadas y fortalecer la difusión del patrimonio potosino a través de consulados y embajadas mexicanas en el exterior.

Asimismo, subrayó que estas acciones han dado visibilidad y competitividad a la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, generando beneficios en materia turística y en la preservación de su riqueza cultural. Dichos esfuerzos han convertido al Centro Histórico en un motor de promoción nacional e internacional.

Finalmente, Ortega González señaló que San Luis Capital comparte sus buenas prácticas con otras ciudades, lo que contribuye a fortalecer la imagen de la Capital como corazón del estado y ejemplo de manejo del Patrimonio Histórico. Esta proyección, añadió, beneficia no solo a la ciudad, sino también al estado en su conjunto.