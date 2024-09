San Luis Capital destaca en indicadores turísticos entre las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Unesco

Nuestra ciudad supera el promedio nacional en aspectos como seguridad, amabilidad de residentes, limpieza y oferta turística. Los atractivos más populares son Catedral, el Templo del Carmen y Palacio Municipal.

El Observatorio Turístico Municipal, creado en la actual administración que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, trabaja de manera permanente a lo largo de todo el año, reforzando las acciones en los periodos con mayor afluencia de turistas y visitantes.

Así lo señaló Claudia Lorena Peralta Antiga, Directora de Turismo Municipal, quien mencionó que durante la recién temporada vacacional de verano, la Dirección de Turismo Municipal del Gobierno de la Capital “aplicó encuestas para generar los respectivos datos estadísticos e investigaciones estacionales, arrojando que la ciudad de San Luis Potosí destaca de manera muy positiva en la evaluación de diferentes indicadores que se realizan a las Ciudades que integran la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Unesco”.

Detalló que las encuestas incluyen preguntas calificativas, en la cuales San Luis Capital supera al resto de las ciudades evaluadas en la pasada temporada vacacional de verano: en el rubro “Seguridad” nuestra ciudad fue calificada por un 47% de turistas y visitantes entre excelente y buena contra un 37.5% de promedio nacional; en “Amabilidad de residentes” 50% de las y los encuestados la calificaron de excelente y buena, contra un 48% de promedio nacional; en “Limpieza en calles y espacios públicos” 47.5% entre excelente y buena contra un 38% de promedio nacional;“Oferta turística” 48.5% vs 41%; “Servicio de módulos de información turística” 50% entre excelente y buena contra 42% de promedio nacional; “Guías de turistas” 48% vs 39.5%; “Mantenimiento de los atractivos culturales” 48.5% vs 39.5%; “Accesibilidad o movilidad” 48% vs 38%; “Conectividad digital” 46.5% vs 36%; “Señalización vial” 48% vs 38%; y finalmente en el rubro “Estacionamientos” 46% de los visitantes a San Luis Capital, lo calificaron entre excelente y bueno contra un 34% de promedio nacional con el resto de quienes integran la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Unesco.

Claudia Peralta agregó que otros de los datos interesantes arrojados por las recientes encuestas aplicadas por el Observatorio Turístico Municipal, es que los atractivos de la ciudad que más gustan a las y los visitantes son Catedral, Templo del Carmen, Templo de San Francisco, Capilla de Aranzazú, Edificio Ipiña y Palacio Municipal.

El gasto promedio por persona oscila entre los 500 y 1500 pesos; los hoteles de tres y cuatro estrellas son los más solicitados para hospedarse en nuestra ciudad; 55% de las y los turistas pernoctan hasta tres noches; el turismo cultural y de aventura son los que más realizan quienes nos visitan, siendo Estados Unidos, España, Colombia, Canadá, Alemania, Puerto Rico, Argentina, Guatemala y Francia, los principales países de donde provienen las y los visitantes; y Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Chihuahua, Toluca, Tijuana Aguascalientes, Tamaulipas Puebla, Zacatecas y Guanajuato, las principales ciudades de nuestro país de donde provienen las y los turistas que llegan a San Luis Capital.

Finalmente, la Directora de Turismo Municipal recordó la importancia de la creación y funcionamiento permanente del Observatorio Turístico Municipal, ya que ha hecho posible medir el fenómeno del turismo: “Antes no existía y las cifras que ahora arroja nos permiten ajustar las estrategias de promoción para optimizar el flujo de visitantes a la Capital Potosina”.

