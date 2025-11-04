San Luis Capital, con el mejor arranque de administración en obras públicas en 20 años

⁠Con 111 obras en el primer año, Vialidades Potosinas 2.0 consolida un inicio histórico para la modernización urbana.

En el marco de la presentación ampliada de resultados del primer año de la Dirección de Obras Públicas, la administración municipal encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos refrenda su compromiso de transformar San Luis Capital con obras de calidad, planificación técnica y visión de largo plazo. Este esfuerzo forma parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, estrategia que continúa avanzando con un modelo de obra pública integral, transparente y orientada a garantizar infraestructura moderna y servicios urbanos dignos para todas y todos.

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó los resultados del primer año de la administración municipal, consolidando el mejor arranque en dos décadas, al alcanzar 111 obras totales, de las cuales 75 ya están concluidas y 36 se encuentran en proceso, cumpliendo al 100% el Programa Anual de Obras.

Con una inversión superior a 450 millones de pesos, se construyeron y modernizaron:

⁠ ⁠Más de 310 mil m² de pavimento

⁠ ⁠19 mil m² de banquetas

⁠ ⁠14 mil metros de guarniciones

⁠ ⁠27 mil metros de redes hidrosanitarias

Estas acciones se traducen en mejor movilidad, mayor conectividad urbana y mejores condiciones de vida para más de 650 mil habitantes.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que, sumando los trabajos realizados durante los últimos años, San Luis Capital supera ya el millón y medio de metros cuadrados rehabilitados, transformando de fondo la infraestructura vial de la ciudad y atendiendo un rezago histórico de más de dos décadas.