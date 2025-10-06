21.6 C
San Luis Capital compartirá su modelo de turismo inclusivo en el World Summit on Accessible Tourism en Italia

By Redacción
lunes, octubre 6, 2025

  • La Directora de Turismo Municipal participó con el tema La Procesión de Silencio Inclusiva, dentro del panel de mejores prácticas de destinos accesibles a nivel mundial.

La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Capital fue seleccionada para participar en el 3rd World Summit on Accessible Tourism, realizado en Turín, Italia, donde se reunirán representantes de destinos y organismos internacionales para compartir proyectos y políticas en favor de la accesibilidad turística.

La Directora de Turismo, Claudia Lorena Peralta Antiga, impartirá el panel “Procesión del Silencio Inclusivo”, en donde San Luis Capital fue reconocida por sus acciones de accesibilidad durante este evento, la cual incluyó audiodescripción, Lengua de Señas Mexicana y espacios sensoriales, lo que ha posicionado a la ciudad como un referente nacional e internacional en turismo accesible.El World Summit on Accessible Tourism reunió a representantes de ONU Turismo y de los principales destinos que trabajan por un turismo sin barreras, bajo el lema “Destinations for All”.

La participación de San Luis Capital forma parte de la política pública de inclusión y accesibilidad impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha promovido que el turismo en San Luis Capital sea una herramienta de integración social y de proyección global.

