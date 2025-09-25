San Luis Capital ciudad solidaria, incluyente y respetuosa de migrantes

El Ayuntamiento de San Luis Potosí y la OIM firmaron un acuerdo para reforzar la atención y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, el Alcalde Enrique Galindo señaló que con esto se consolida a la Capital como una ciudad solidaria e incluyente.

La jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek, y cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador, reconocieron el trabajo que se hace en San Luis Capital en el respeto a los derechos humanos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un nuevo acuerdo para fortalecer la atención y el acompañamiento a las personas migrantes en la Capital, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos puntualizó que la ciudad reafirma su vocación como una ciudad solidaria, incluyente y respetuosa, “que abre sus puertas a todas y todos, construyendo un entorno más justo, equitativo y humano”.

Acompañado por la jefa de misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek, y cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador, el Alcalde Capitalino reafirmó la relevancia de ratificar este convenio para seguir con la atención y protección de los derechos humanos, para garantizar una sana convivencia y consolidando la relación con este organismo, pero también con los Consulados. E insistió que todas las áreas municipales tienen un enfoque de atención para este tipo de población, además que a través de programas como San Luis Capital Americana de la Cultura, se permiten diversos intercambios.

Por su parte, la representante de Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber resaltó el trabajo de la mano con el Gobierno Capitalino a favor de la vida humana , donde insistió la importancia de estrategias conjuntas también con otros sectores de la sociedad para atender necesidades de personas en movilidad. Insistió que hoy las municipalidades deben garantizar el acceso a diversos derechos de esta población, por lo que resaltó el modelo de la de Ventanilla Única, a la que se sumarán otras acciones municipales a favor de las y los migrantes.

Durante esta ceremonia, el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez destacó que San Luis ha dejado de ser únicamente una ciudad de tránsito para convertirse también en un lugar de destino y de retorno, lo que exige nuevas estrategias de atención y servicios acordes a esta realidad. Este acuerdo consolida la operación de la Ventanilla Única de Atención a Personas Migrantes como un espacio de apoyo, orientación y respeto a la dignidad humana.

Asimismo, en esta firma se subrayó que este esfuerzo conjunto contribuirá al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, para reducir desigualdades mediante la sensibilización social, el respaldo al desarrollo económico y la reintegración de quienes que retornan a su tierra y la integración de las personas que eligen San Luis para establecerse. De igual forma, mediante la bolsa de trabajo municipal, se crearán oportunidades que fortalezcan la cohesión social y eleven la calidad de vida de las personas migrantes.