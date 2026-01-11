San Luis Capital cerró 2025 con resultados históricos en Turismo de Reuniones

Congresos, convenciones y eventos especializados consolidan al destino con más de 300 millones de pesos en derrama económica.

San Luis Capital concluyó el año 2025 con un balance altamente positivo en el segmento de Turismo de Reuniones, al registrar una intensa actividad de congresos, convenciones y eventos que fortalecieron la economía local y posicionaron a la ciudad como un destino competitivo a nivel nacional. De enero a diciembre de 2025 se realizaron 59 encuentros, con una derrama total superior a 306 millones de pesos, de los cuales más de 41.6 millones correspondieron a derrama hotelera.

Durante la administración 2021–2024, el Gobierno Municipal apoyó 141 eventos MICE, abarcando sectores estratégicos como salud y medicina, empresarial, cultural y deportivo. Destacaron congresos de alto impacto como el Congreso Mexicano de Anestesiología, el Congreso Nacional de Infectología, EXPO ACERO, así como asambleas nacionales y encuentros internacionales que atrajeron a miles de visitantes especializados.

En el cierre de 2025, San Luis Capital fue sede de eventos relevantes como la Convención de Ventas Globales de Aeroméxico, la Convención Coppel 2025, el Congreso Internacional de Mujeres de San Luis Potosí, la Copa Kim de Gimnasia y foros nacionales en materia de prevención financiera y anticorrupción, reafirmando la diversidad y solidez del destino para distintos sectores productivos y académicos.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado para fortalecer la infraestructura, la promoción y la atención a organizadores de eventos, consolidando a San Luis Capital como un punto estratégico para el Turismo de Reuniones.