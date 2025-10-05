San Luis Capital brilla con resultados innovadores en alumbrado público y medio ambiente

Se han logrado avances en la recuperación de los espacios públicos que posicionan a la ciudad a nivel nacional e internacional.

Durante el primer año de la Administración 2024-2027 del Alcalde Enrique Galindo Ceballos se han realizado acciones innovadoras que han transformado a San Luis Capital en un referente en materia de servicios públicos y sustentabilidad. Entre ellas destaca la modernización del sistema de alumbrado público con el modelo de “Alumbrado Táctico”, que prioriza la iluminación de banquetas y espacios peatonales. Gracias a esta estrategia, hoy existen 162 zonas más seguras con 3 mil 700 puntos de luz, incluyendo el corredor Carranza, donde se instalaron 480 luminarias.

Otra acción relevante es el impulso al programa “Ecología Táctica”, que ha convertido espacios abandonados y contaminados en áreas recreativas y saludables. Un ejemplo es el Parque Lineal Río Españita, donde se removió basura y se mejoró el entorno urbano, fortaleciendo así la calidad de vida de la población y combatiendo problemáticas ambientales.

Por su impacto positivo, San Luis Capital recibió por tercer año consecutivo el “Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos 2025”. Además, se instaló el Consejo Municipal del Medio Ambiente y se organizó el Foro Town Hall COP Municipal, con miras a la participación del municipio en la Conferencia de las Partes (COP) en Brasil, consolidando así su liderazgo en políticas climáticas.