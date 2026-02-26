30.9 C
San Luis Potosí
San Luis Capital avanza hacia la agricultura 4.0 con entrega de cintilla de riego municipal

jueves, febrero 26, 2026

  • Más de 200 productoras y productores recibieron rollos de cintilla de alta calidad.
  • El programa gratuito impulsa innovación, tecnificación y uso eficiente del agua en el campo potosino.

En el marco de la entrega del programa Cintilla de Riego Municipal, encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano , informó que más de 200 productoras y productores agrícolas de la zona rural delegacional y no delegacional del municipio recibieron dos rollos de cintilla de riego de alta calidad cada uno, diseñados específicamente para las necesidades de la producción agrícola local, principalmente de chile y alfalfa.

Torrescano explicó que este sistema de riego permitirá la eficientización de la producción, alcanzando hasta un 90 por ciento de efectividad en el uso del agua, minimizando la evaporación y el desperdicio. Esto se traduce en un ahorro hídrico de hasta 50 por ciento, incrementando la productividad y la calidad de los cultivos. Cada rollo entregado supera los 3 mil metros de longitud, lo que representa un beneficio equivalente a decenas de miles de litros de agua aprovechados de manera precisa y sostenible en cada ciclo de riego.

El secretario subrayó que este programa gratuito es parte del esfuerzo del Gobierno Municipal por alcanzar la agricultura 4.0*, con el objetivo de que San Luis Capital sea un referente de innovación, tecnificación y eficientización del campo, fortaleciendo la producción agrícola y la economía local.

Por su parte, el productor agrícola Filemón Martínez Sierra agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y señaló que este programa es un gran impulso para la producción que sostiene a las familias de la zona rural y también a la población urbana: “La producción agrícola en la Capital sostiene a todo el pueblo”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, generando proyectos que fortalecen la economía local y el bienestar de las familias. La entrega de cintilla de riego es un ejemplo de cómo se construye un San Luis Amable, y representa una de las más firmes Razones para amar a San Luis, porque convierte la innovación y el cuidado del agua en prosperidad para toda la ciudad.

