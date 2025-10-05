San Luis Amable se construye todos los días, cumpliendo nuestra palabra: Alcalde Enrique Galindo

_*El Alcalde encabezó la jornada 197 del programa Domingo de Pilas en la colonia Reyitos, donde reiteró su compromiso de atender directamente las necesidades de la ciudadanía, con acciones inmediatas y la participación de todas las áreas del Ayuntamiento._

Durante la jornada número 197 del Domingo de Pilas, realizada en la colonia Reyitos, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó su compromiso con la atención directa y la participación ciudadana, al señalar que su gobierno no espera oficios para actuar: “Para eso es el Domingo de Pilas y para eso es Capital al 100, para venir y resolver las cosas sin papel, pero con mucho oficio público”. En esta ocasión, trabajadoras y trabajadores municipales voluntarios realizaron limpieza, mantenimiento urbano y atención a luminarias, canchas y árboles del sector.

El Presidente Municipal recordó que la cercanía con la gente es la clave de su administración y pidió a los vecinos seguir participando activamente: “Hay que ir a todos, pero hay que atenderlos a todos; la clave de todo es que el vecino esté, que esté atrás de nosotros, que insista. Así se construye una ciudad todos los días”. Como ejemplo, relató el caso de la calle Cometa, una obra gestionada desde hace más de tres décadas por sus habitantes, y destacó que su gobierno cumple la palabra empeñada y no deja compromisos a medias.

Acompañado por titulares de distintas áreas municipales, el Alcalde anunció acciones inmediatas, como la demolición y rehabilitación de una caseta solicitada por vecinos, así como próximas jornadas de esterilización y atención de Bienestar Animal. Además, invitó a las y los habitantes a aprovechar los servicios gratuitos de la Ruta de la Salud, que ha brindado más de 145 mil atenciones médicas, visuales y dentales a la población.

En su mensaje, Enrique Galindo subrayó que el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno ha permitido llegar casi a 200 ediciones del Domingo de Pilas, con presencia en todas las zonas de la ciudad: “San Luis se construye todos los días, con la participación de la gente y con la palabra cumplida. Esa es la verdadera cercanía”, expresó el Presidente Municipal, quien concluyó invitando a las y los potosinos a seguir participando en este esfuerzo conjunto por una Capital limpia, segura y solidaria.