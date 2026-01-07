17.5 C
San Luis Potosí
Saldo blanco y recaudación histórica en la Dirección de Comercio

Redacción
miércoles, enero 7, 2026

  • El ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio, reporta fin de año con cifras récord y operativos exitosos.

El Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, declaró saldo blanco durante las festividades decembrinas en la Capital potosina, y destacó un cierre de año positivo con una recaudación histórica cercana a los 100 millones de pesos.

Esto gracias al cumplimiento de más de 10 mil refrendos en todos los rubros comerciales, desde papelerías y mercerías hasta franquicias nacionales y empresas en la Zona Industrial.

De la Vega subrayó que, por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se trabajó con el objetivo de mejorar los indicadores administrativos del área, logrando incrementar en un 75 por ciento la operatividad interna. También destacó la coordinación y respeto con líderes del comercio informal, representantes de mercados y la organización Nuestro Centro, con quienes se ha logrado un punto de equilibrio entre comerciantes establecidos y vendedores ambulantes.

