Saldo blanco y más de 166 mil asistentes en «Razones para Recordar» en El Saucito

Celebración del Día de Muertos del Ayuntamiento de San Luis Capital se consolida como evento cultural, seguro y de gran convocatoria.

La celebración “Razones para Recordar”, organizada en el Cementerio Municipal de El Saucito por el Gobierno de la Capital, concluyó con saldo blanco y una afluencia sin precedentes de más de 166 mil 200 visitantes durante los tres días de actividades, siendo el domingo el de mayor concurrencia. Flores de cempasúchil, veladoras, música, color y orden definieron el Festival impulsado por el Ayuntamiento de San Luis Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Durante el evento, la Dirección de Servicios Municipales, en coordinación con la Dirección de Turismo realizó 30 actividades con más de 50 mil participantes. Destacaron los recorridos de “Turismo Funerario”, en los que las y los asistentes conocieron parte de la historia de los monumentos y tumbas de los siglos XIX y XX que alberga el panteón más antiguo de la ciudad.

La Dirección de Comercio reportó que los 380 puestos instalados operaron sin incidentes ni violaciones a la normatividad, con respecto a los giros autorizados, alineamientos y la prohibición de venta de alcohol. En cuanto a la recolección de residuos, la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos retiró 90.5 toneladas de basura en El Saucito y 45 más en el panteón Españita.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los operativos de movilidad y seguridad permitieron mantener saldo blanco. Protección Civil atendió ocho eventos menores sin consecuencias graves, lo que reafirma a “Razones para Recordar” como una tradición segura y culturalmente relevante para San Luis Potosí.