Ruta de la Salud 2.0 con paso firme en favor de las familias potosinas

- “Queremos prevenir y detectar enfermedades a tiempo”: Jessica Albarrán, Directora DIF Municipal.
- En la décima entrega de lentes graduados, se beneficiará a más de 490 habitantes.
SLP.- En la décima entrega de lentes graduados a usuarias y usuarios de “La Ruta de la Salud 2.0”, se beneficiará a más de 490 habitantes de la Capital Potosina de 12 colonias.
Como parte de este programa, la Directora del Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, Jessica Albarrán Ramírez, acudió en representación de la Presidenta Estela Arriaga Márquez para entregar 189 pares de lentes a igual número de personas pertenecientes a las colonias Mártires de la Revolución, Plan Ponciano Arriaga, Milpillas y Barrio Vergel, mientras que el resto se darán a las y los beneficiarios la próxima semana.
Recalcó la importancia de cuidar a cada integrante de la familia, y qué mejor a través de la Ruta de la Salud, donde la atención que se brinda es gratuita, enfocada a prevenir enfermedades crónico degenerativas, detectarlas a tiempo o bien, que las personas realicen su chequeo y en caso necesario reciban glucómetro para mantener en orden sus niveles de azúcar en sangre, lentes graduados o auxiliares auditivos a quienes así lo requieran.
Jessica Albarrán también dijo que la salud es una razón muy importante para realizar todas las actividades diarias de cualquier individuo, lo que lleva a consolidar el San Luis Amable que construye cada día esta administración municipal.